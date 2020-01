Neymar dá a vitória ao PSG e faz dedicatória a Kobe Bryant

O internacional brasileiro dedicou os golos a Kobe Bryant, que morreu num acidente de helicóptero.

O Paris Saint-Germain venceu este domingo por 2-0 em casa do Lille, para a 21.ª jornada da Liga francesa, com golos do brasileiro Neymar, com dedicatória para Kobe Bryant, que morreu num desastre de helicóptero.

Com os portugueses José Fonte e Renato Sanches a titulares, Xeka entrou aos 58 minutos e Tiago Djaló não saiu do banco, o Lille foi impotente para travar o líder Paris Saint-Germain, que chegou à vantagem por Neymar (0-1), aos 28 minutos.

Aos 52 minutos, na conversão de uma grande penalidade, o brasileiro Neymar elevou a vantagem para 2-0 e, com gestos, dedicou o golo a Kobe Bryant, que morreu este domingo de forma trágica na Califórnia, nos Estados Unidos.

Com este triunfo, e tirando partido dos empates do Marselha (0-0), do treinador português André Villas-Boas e do Rennes (1-1), respetivamente segundo e terceiro classificados, o Paris Saint-Germain alargou a vantagem na liderança.

O líder e campeão gaulês soma agora 52 pontos, mais dez do que o Marselha (segundo) e 15 do que o Rennes (terceiro).

O Bordéus, orientado pelo treinador português Paulo Sousa, regressou às vitórias com um triunfo por 1-0 em casa do Nantes.

O golo que garantiu aos 'girondinos' a conquista dos três pontos e que coloca cobro a uma série de quatro derrotas consecutivas na Liga gaulesa foi marcado por Jimmy Briand (0-1), aos 86 minutos.

Com o triunfo sobre o Nantes, que caiu para sexto classificado, com 32 pontos, após ter sido ultrapassado nesta ronda pelo Montpellier (4.º, com 33) e pelo Lyon (5.º, com 32), o Bordéus subiu do 13.º ao 10.º lugar, com 29 pontos.

O Lyon venceu em casa por 3-0 o lanterna-vermelha Toulouse, com golos do costa-marfinense Maxwell Cornet, aos 29 minutos, Moussa Dembélé, aos 71, e do camaronês Toko Ekambi, aos 77, e ascendeu do sétimo ao quinto lugar, com 32 pontos.

O Toulouse, que somou a 11.ª derrota consecutiva na Liga francesa, permanece na última posição da tabela classificativa, com 12 pontos, a três do Nimes (19.º) e a seis do Amiens (18.º).