Neymar confirma discussão com Luís Campos: "Futebol não é só amor"

Craque brasileiro falou antes do jogo do PSG com o Bayern.

Eliminado da Taça de França pelo Marselha e derrota logo depois em casa do Mónaco, o PSG vive um período conturbado e com algumas da estrelas da equipa a serem alvo de críticas.

Neymar, um desses casos, falou aos jornalistas esta segunda-feira, antes do duelo com o Bayern, para a primeira mão dos oitavos de final da Champions. "Sinto-me muito bem física e mentalmente. As críticas são legítimas, cada um tem a sua opinião. Eu respeito isso. Jogo o meu futebol, faço o meu melhor pelo clube e pela equipa e vou fazê-lo até ao final. Momentos de dificuldade acontecem em todos os clubes. Devemos estar unidos, focados e trabalhar para melhorar a situação. Estamos cientes das falhas, mas queremos melhorar e mostrar a melhor versão do PSG", disse o internacional canarinho.

Uma informação do jornal L'Équipe adiantou que Neymar tinha discutido com Luís Campos, conselheiro para o futebol do PSG. "Aconteceu, de facto, a discussão. Esta não é uma discussão que leva a um mau relacionamento. Faz parte do futebol. Futebol não é só amor. Pode haver desentendimentos e discussões para nos aprimorarmos. As atuações das últimas partidas não são boas, fomos derrotados. O PSG está acostumado a vencer todos os jogos. Portanto, as discussões são necessárias para melhorar", disse Neymar.