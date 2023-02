Neymar "chora" nova lesão: "Outra e outra vez..."

Avançado brasileiro sofreu a 19.ª lesão desde que representa o PSG e mostra a tristeza nas redes sociais.

No domingo, contra o Lille, Neymar voltou a lesionar-se. O avançado brasileiro sofreu uma entorse no tornozelo direito e vai falhar o próximo jogo, diante do Marselha, restando saber se recupera a tempo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, frente ao Bayern. Pelo meio há ainda duelo com o Nantes.

Chateado por parar mais uma vez, Neymar recorreu às redes sociais e mostrou-se a fazer tratamento, na noite de ontem. "Outra e outra vez", escreveu, acompanhando um "emoji" de choro.

O PSG bateu o Lille por 4-3.