Avançado brasileiro marcou dois golos e assistiu para o de Asensio na vitória (3-0) sobre o Jeonbuk Hyundai, na manhã desta quinta-feira, num jogo particular realizado na Coreia do Sul. Danilo Pereira foi titular, Vitinha não saiu do banco. O ex-Benfica Cher Ndour jogou de início, o ex-Sporting Ugarte entrou.

