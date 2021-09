Neymar atira-se aos críticos e reage nas redes sociais: "Gordinho está on"

Craque brasileiro marcou no triunfo sobre o Peru e voltou a reagir às críticas sobre a forma física.

Neymar marcou na madrugada desta sexta-feira o segundo golo do Brasil no triunfo por 2-0 sobre o Peru, aos 40 minutos da partida.

Após o jogo, o craque brasileiro voltou a pedir respeito e ainda recorreu às redes sociais para evidenciar a forma física, que recentemente foi bastante criticada.

"O coletivo é o mais importante, sempre considerei isso. Mas ao mesmo tempo fico muito contente por ser o melhor marcador das eliminatórias, por ser o jogador com mais assistências com a camisola da seleção brasileira e, se tudo correr bem, vou tentar passar o Pelé ao nível dos marcadores", começou por dizer, antes de deixar uma "alfinetada" aos críticos.

"Estou muito feliz. Não sei o que posso fazer mais com esta camisola para me respeitarem. Já é normal [ser criticado] Isso acontece há muito tempo. (...) Às vezes nem gosto de falar depois dos jogos, mas nos momentos importantes tenho que dar a minha opinião", concluiu.

Já nas redes sociais, o craque do PSG voltou a reagir: "Gordinho está on", escreveu o brasileiro, acompanhando a frase com uma fotografia em que os abdominais.