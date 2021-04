Neymar arrasado após desentendimento com Tiago Djaló: "Não respeita ninguém"

Bixente Lizarazu, antigo internacional francês, não poupa o jogador brasileiro.

Neymar e Tiago Djaló, central português, desentenderam durante a partida entre PSG e Lille (0-1), tendo ambos sido expulsos. Trata-se de mais um episódio polémico a envolver a estrela brasileira e que mereceu críticas, por exemplo de Bixente Lizarazu, antigo interncional francês.

"Quando as coisas não lhe correm bem, Neymar fica louco. Ontem (sábado), esteve mal quando regressava depois de dois meses lesionado e o jogo da Champions vem já aí. É um jogador fantástico, mas o comportamento de ontem não é um comportamento de um companheiro", afirmou ao programa Telefoot..

"É preciso serenidade e ele perde-a completamente. Não respeita os seus adversários, nem os companheiros de equipa. Não há disciplina.", apontou o campeão do mundo em 1998.

Lille e PSG partilhavam a liderança da prova à partida para a 31.ª ronda, e quando, aparentemente, o emblema parisiense poderia ter algum favoritismo, acabou surpreendido em casa, com o único golo a surgir pelo canadiano Jonathan David, à passagem do minuto 20. Este regresso aos triunfos permitiu ao Lille assumir a liderança da Ligue 1, com 66 pontos, mais três do que o PSG, segundo colocado.

O encontro ficou marcado pelo confronto entre Tiago Djaló e Neymar, que tiveram mesmo de ser separados no túnel do Parc dos Príncipes, em Paris. Depois de ambos serem admoestados pelo árbitro Benoit Bastien com o segundo cartão amarelo, aos 89 minutos, Neymar, visivelmente alterado pela falta cometida sobre si, empurrou o jogador luso. Os dois atletas tiveram de ser separados e protegidos por seguranças e membros do staff das respetivas equipas, ao mesmo tempo em que trocavam provocações e insultos, sendo que, na sequência de uma aproximação de Neymar a Tiago Djaló, o central do Lille acabou por tropeçar e cair já perto dos balneários.