Neymar aprova Ancelotti na seleção brasileira: "Vai ensinar bastante"

O avançado falou da possível contratação do italiano e diz que pensa em jogar no Campeonato do Mundo de 2026

Com a possibilidade de Carlo Ancelotti chegar à seleção brasileira em 2024, Neymar revelou-se muito entusiasmado com essa hipótese e não se escusou em comentar. Em entrevista ao canal BandSports, o avançado aprovou a possível contratação do técnico do Real Madrid.

"Não posso falar muito, até porque eu também não sei muito. Sei que ele é o plano A da seleção, o presidente quer contar com ele, e nós jogadores também o queremos ali. Para mim, para o Vini, para o Militão... já o conhecemos, sabemos da grandeza. Tê-lo na seleção vai ser muito importante. Mas ainda não há nada confirmado. Vamos esperar que quando o contrato dele acabar ele venha para a Seleção", referiu.

Questionado sobre se pensa no Mundial de 2026, numa altura em que terá 34 anos, Neymar disse, em poucas palavras, que pensa jogar o quarto campeonato do Mundo. "Se Deus quiser, estaremos lá", respondeu o atacante do PSG.