Neymar admite ao tribunal de Barcelona: "Eu assino o que o meu pai me diz"

Neymar voltou a comparecer esta terça-feira no tribunal de Barcelona, no segundo dia do julgamento da transferência que o levou do Santos para o Barcelona, em 2013, a troco de 85 milhões de euros.

Recorde-se que, o grupo DIR, que detinha 40% dos direitos económicos de Neymar em 2013 e apenas recebeu 6,8 milhões de euros na sequência da operação, alega que os envolvidos mentiram sobre o seu valor real, num caso judicial que também envolve o Ministério Público (MP) espanhol e que já se arrasta há vários anos.

O extremo brasileiro, que representa atualmente o PSG, foi questionado sobre as negociações com o Barcelona, em 2011, e explicou que apenas expressou qual era o seu desejo na altura, negando ter participado diretamente em questões contratuais.

"Haviam muitos clubes interessados em mim. Mas eu queria jogar no Barça desde criança, segui o meu coração. Podia ter ido para o [Real] Madrid, não me lembro de outras equipas. No último momento, tive de escolher entre os dois e fui para o Barcelona", recordou o internacional canarinho, a quem o MP espanhol exige dois anos de prisão, uma multa de dez milhões de euros e ainda que seja proibido de voltar a jogar futebol, em caso de condenação.

"Isso é tudo tratado pelo meu pai. Assino o que ele me diz", disse ainda, quando questionado sobre uma suposta negociação para renovar com o Santos até 2014.

É de acrescentar que Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, foi chamado a testemunhar esta terça-feira no tribunal de Barcelona, com o dirigente a ter confirmado que tentou contratar Neymar em 2013.