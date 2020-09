Neymar acusou central do Marselha de racismo e Villas-Boas comentou

Treinador português do Marselha acredita que Álvaro González não proferiu insultos racistas.

Foi um dos (muitos) momentos quentes do PSG-Marselha deste domingo: Neymar apontou o dedo a Álvaro González, central do Olympique, acusando-o de conduta racista durante a partida.

Após a partida, na sequência da série de expulsões - foram cinco no total - a que se assistiu no revlado do Parque dos Príncipes (Neymar incluído), André Villas-Boas foi questionado sobre o caso, manifestando confiança na inocência do seu jogador:

"Se aconteceu, é algo grave, mas não me parece que tenha sido o caso. O que nós vimos, que foi visível, foi uma cuspidela do Di María [em Álvaro González]... São coisas a evitar no mundo do futebol", afiançou o treinador português do Marselha, que venceu por 1-0, graças ao golo solitário de Thauvin, ainda na primeira parte.