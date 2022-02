"Gostaria de jogar na MLS. Só se joga durante três ou quatro meses e o resto são férias"

Brasileiro encetou contactos, no ano passado, para ser novamente blaugrana, mas não teve sucesso. Daqui a três anos, tem como eventual plano jogar nos Estados Unidos

A reboque de uma conversa sobre a parceria (retomada) com Lionel Messi no PSG, Neymar, que conheceu o argentino em Barcelona, em 2013, confessou que pretendeu voltar a Camp Nou no final da época anterior para reencontrar o "amigo".

"Tentei voltar ao Barcelona, fizemos de tudo, mas não foi possível", afirmou o brasileiro, ao podcast "Fenómenos". Coincidência ou não, Neymar não precisou de sair de Paris para voltar a jogar ao lado de Messi. A felicidade sentida foi muita.

"Quando houve a oportunidade de ele vir para Paris, fiquei muito feliz", recorda Neymar. A constelação no Parque dos Príncipes cresceu, mas o avançado assume que o coletivo necessita de evoluir, pois a fasquia da ambição está bem elevada.

"A equipa ainda precisa de engrenar, mas queremos fazer história aqui", pontuou o craque brasileiro, cujo contrato com o PSG termina apenas em junho de 2025. Definido o presente a curto prazo, o futuro está igualmente delineado.

Atualmente com 30 anos, Neymar confidenciou, na mesma conversa no podcast, que pretende "cumprir" o contrato com o PSG e, depois, pondera aterrar num de dois destinos: ou no país natal ou nos Estados Unidos.

"Gostaria de jogar na MLS. Lá só se joga durante três ou quatro meses e o resto são férias [risos]", referiu o internacional brasileiro. Porém, antes de prosseguir o percurso clubístico para lá de 2025, Neymar tem um "sonho" para cumprir: "ajudar" o Brasil a erguer o troféu de campeão mundial.

Não obstante, Neymar tem identificados vários candidatos a alcançar a glória no Catar'2022. "A França tem estado muito bem. Alemanha e Argentina também podem ser campeãs. A Espanha tem um treinador fantástico Luis Enrique]."