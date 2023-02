Newcastle vence Southampton e está na final da Taça da Liga inglesa

Redação com Lusa

O Newcastle apurou-se na terça-feira para a final da Taça da Liga inglesa, ao vencer na receção ao Southampton por 2-1, depois de já ter vencido o mesmo adversário na primeira mão, por 1-0.

Não obstante a vantagem de um golo que trazia de Southampton, a equipa da casa entrou determinada a resolver cedo a questão da eliminatória e, no espaço de 16 minutos, colocou-se a vencer por 2-0, com um bis do médio Sean Longstaff, aos 5 e 21, que praticamente sentenciou o destino da meia-final.

O Southampton ainda conseguiu reduzir aos 29 minutos, pelo avançado escocês Che Adams, o que deu algum alento à equipa para continuar a lutar pela eliminatória, mas o Newcastle tinha o pássaro na mão e não mais o largou.

De referir que o médio brasileiro do Newcastle Bruno Guimarães, foi expulso aos 82 minutos, com um cartão vermelho direto, na sequência de uma entrada duríssima sobre um adversário.

Na outra meia-final da Taça da Liga, o Manchester United está bem encaminhado para defrontar o Newcastle na final, depois de ter vencido na primeira mão o Nottingham Forest por 3-0, faltando disputar a segunda mão, marcada para quarta-feira, em Old Trafford.