Newcastle vence e apanha Manchester United no terceiro lugar da Premier League

Red devils descem para o quarto posto, em igualdade pontual com os magpies, agora terceiros.

O Manchester United, com Diogo Dalot e Bruno Fernandes a titulares, perdeu este domingo por 0-2 em casa do Newcastle, que apanhou os red devils na terceira posição da Premier League, passando ambas as equipas a estarem em igualdade pontual.

Foram precisos 65 minutos para que o marcador sofresse alterações no estádio St. James Park, com Joe Willock a finalizar de cabeça uma jogada coletiva, sendo que Callum Wilson selou a vitória dos magpies aos 88', num lance de bola parada.

O Newcastle ultrapassa desta forma o Manchester United, agora quarto colocado, na terceira posição da Premier League, com ambas as equipas a somarem 50 pontos.

