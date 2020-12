Newcastle trava líder Liverpool. Manchester United pode igualar os reds

Reds ficaram, pela primeira vez, em branco num jogo da atual edição do campeonato inglês. Bruno Fernandes e companhia igualam o líder caso vençam o Aston Villa a 1 de janeiro de 2021

O atual campeão inglês em título Liverpool não foi, esta quarta-feira, além de um nulo no marcador (0-0) na visita ao Newcastle, em jogo da 16.ª jornada da Premier League, realizado no St. James Park.

A equipa dos reds, orientada pelo técnico Jurgen Kloop e que detém o melhor registo ofensivo da competição (37 golos) ficou, pela primeira vez, em branco num jogo da atual edição do campeonato inglês.

Porém, o Liverpool dispôs de várias ocasiões para balançar as redes do Newcastle, mas o guarda-redes inglês Karl Darlow exibiu-se a um nível elevado, tal como o guardião brasileiro Alisson, que esteve intransponível entre os postes, embora com menos trabalho que o colega de posição.

O Liverpool, que empatou o segundo jogo seguido na Premier League, após a igualdade com o West Bromwich, desperdiçou a oportunidade de aumentar para cinco pontos a vantagem face ao vice-líder Manchester United, que tem 30 pontos e menos um jogo.

Agora, caso os red devils vençam a próxima partida, diante do Aston Villa, Bruno Fernandes e companhia vão igualar o Liverpool no primeiro lugar da Premier League. O jogo está agendado para o dia 1 de janeiro de 2021, às 20 horas, em Old Trafford.

Por outro lado, o Newcastle, atual 14.º classificado, com 19 pontos, continua sem conseguir vencer no campeonato inglês. Nas últimas quatro jornadas, cedeu dois empates e duas derrotas e não marca sequer golos há dois jogos seguidos.