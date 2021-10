Newcastle-Tottenham interrompido devido a adepto que se sentiu mal

Um adepto que assiste ao Newcastle-Tottenham sentiu-se mal, numa das bancadas, e o jogo foi interrompido, aos 41 minutos, para que fosse prestado auxílio médico.

Aos 41 minutos do Newcastle-Tottenham, os adeptos de uma zona de um das bancadas do St. James Park chamaram a atenção dos jogadores e do árbitro para um adepto que se estava a sentir mal. Rapidamente, a partida foi interrompida e as equipas médicas das duas equipas dirigiram-se para a bancada.

Os jogadores estiveram no relvado durante largos minutos, até que o juiz do encontro decidiu mandar as equipas para os balneários, enquanto a situação não é resolvida.

Entretanto, foi anunciado no estádio que os jogadores vão regressar ao relvado em breve.

A atitude de Sergio Reguilon, lateral do Tottenham que foi um dos primeiros a aperceber-se da situação e a avisar o árbitro, está a ser muito elogiada.

O Newcastle informou que o adepto está "estável" e a caminho do hospital. "Os nossos pensamentos estão com ele", escrevem os magpies.

EM ATUALIZAÇÃO