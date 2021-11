Newcastle terá levado mais uma nega e agora não foi para o comando técnico

Newcastle está no peúltimo posto da Premier League

Marc Overmars era desejado para o posto de diretor desportivo.

Nem só a questão do treinador tem feito correr muita tinta no que toca à atualidade do Newcastle. Também em busca de um diretor desportivo que ajude o clube a atingir um novo nível, os magpies terão visto Marc Overmars recusar a proposta para assumir o cargo.

Segundo adianta o "The Athletic", o antigo internacional pelo Países Baixos vai assim continuar a exercer funções no Ajax, clube onde também brilhou como jogador.

Ainda sem um sucessor oficial para Steve Bruce no comando técnico, o novo-rico do futebol inglês está em dificuldades na Premier League, onde ocupa o penúltimo lugar, com cinco pontos em 11 jornadas.