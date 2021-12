Newcastle tem alvo número um e quer fazer dele o mais bem pago da história do clube

Lingard é apontado aos magpies pela imprensa inglesa.

Ainda sem qualquer vitória na Premier League, decorridas 14 jornadas, o Newcastle é um dos clubes que mais expectativa cria no que toca ao reforço do plantel. Adquirido por um consórcio saudita, terá muitos milhões para gastar e a imprensa inglesa garante que Jesse Lingard é o alvo prioritário.

Segundo o jornal "Times", o avançado do Manchester United, que termina contrato no final da época, está no topo da lista de alvos e na disposição de mudar de ares. Os magpies estarão, por isso, prestes a avançar com as negociações e dispostos a fazer de Lingard o jogador mais bem pago da história do clube.

Depois de um empréstimo muito bem sucedido ao West Ham, o jogador de 28 anos regressou esta época a Old Trafford, mas não foi primeiro opção até ao momento, apesar de ter participado em 11 jogos, com dois golos marcados.