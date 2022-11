Newcastle sobe ao pódio da Premier League, Chelsea mais longe da Champions

O Newcastle bateu o Chelsea por 1-0 e está a dois pontos do segundo lugar.

Com um golo de Joe Willock aos 67 minutos, o Newcastle venceu por 1-0 na receção ao Chelsea, este sábado. Os magpies subiram ao terceiro lugar da Premier League, com 30 pontos, e estão a apenas dois do Manchester City, segundo colocado - o Arsenal é líder com 34 e ainda joga este sábado.

Já os blues ocupam o oitavo posto, com 21.

Nota para o excelente momento de forma do Newcastle: não perde desde 31 de agosto (contra o Liverpool) e vai em cinco vitórias consecutivas na Premier League, sendo que não perde há dez jornadas.

As duas equipas param agora a competição devido ao Mundial'2022.

EM ATUALIZAÇÃO