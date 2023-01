Newcastle segura uma das principais figuras: "É aqui que quero estar"

Kieran Trippier prolonga ligação com o clube inglês.

O Newcastle anunciou esta segunda-feira a extensão de contrato de uma das suas principais figuras. Trata-se de Kieran Trippier, defesa-direito de 32 anos que chegou ao clube inglês em janeiro de 2022, proveniente do Atlético de Madrid.

O jogador, que leva um golo e cinco assistências em 26 jogos disputados esta temporada, assinou um contrato válido até 2025.

"Estou muito satisfeito pela renovação. Tenho de agradecer a treinador, proprietários, adeptos e companheiros. Quando aqui cheguei, fizeram com que me sentisse em casa e quero ajudar o clube a alcançar grandes coisas. É um momento positivo para nós e é aqui que quero estar", afirmou em declarações aos meios oficiais do clube.