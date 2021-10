Newcastle: rumores chegam ao Wolverhampton com preço de 25 milhões

Coady, central do Wolverhampton

Conor Coady apontado como algo do novo-rico do futebol inglês.

Depois de adquirido por um consórcio saudita, o Newcastle passou a estar nas bocas do mundo e muito se tem especulado sobre uma forte investida no mercado. No que toca a esses rumores, há mais um nome apontado ao clube inglês: Conor Coady.

Segundo o jornal "The Sun", o central internacional inglês é alvo para o mercado de janeiro, de forma a reforçar uma defesa que consentiu 20 golos em nove jogos da Premier League.

Coady, 28 anos, representa o Wolverhampton desde 2015/16 e, agora com Bruno Lage no comando técnico, continua a ser um habitual titular. Um eventual negócio, segundo a publicação, poderia rondar os 25 milhões de euros.