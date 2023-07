Newcastle renova contrato com dois jogadores, um deles Karius

Antigo guarda-redes do Liverpool realizou apenas uma partida na época passada, assumindo a baliza dos magpies na final da Taça da Liga inglesa, que perderam para o Manchester United.

O Newcastle, que terminou a passada edição da Premier League no quarto lugar, garantindo o regresso à Liga dos Campeões em 2023/24, anunciou este domingo que chegou a acordo para renovar o contrato de dois jogadores por mais uma temporada, sendo um deles Loris Karius.

O guarda-redes alemão, de 30 anos, chegou aos magpies no verão do ano passado, após uma passagem de quatro anos pelo Liverpool que ficou marcada por uma exibição para esquecer na final da Liga dos Campeões de 2018, em que cometeu dois erros inacreditáveis, contribuindo para a conquista do Real Madrid.

Depois dessa final, o guardião ainda foi emprestado ao Besiktas e Union Berlim, até que terminou contrato com os reds e ingressou no Newcastle em 2022, realizando uma única partida na época passada - foi titular na final da Taça da Liga perdida para o Manchester United (0-2).

Para além de Karius, o Newcastle também prolongou o vínculo de Paul Dummett, central galês, de 31 anos, que cumpriu praticamente toda a carreira no clube.