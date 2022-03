Newcastle quer concorrência para Dubravka: quatro nomes em discussão

O Daily Mail avançou quatro alvo em discussão no Newcastle para virem a competir com Dubravka na próxima época

De acordo ao jornal, o Newcastle quer aumentar a competitividade na posição de guarda-redes, na qual Martin Dubravka tem sido a escolha titularíssima desta temporada, com o clube a ter identificado Kepa Arrizabalaga, Dean Henderson, Bernd Leno e Sam Johnstone como hipóteses mais apetecíveis.

Kepa, Henderson e Leno são habituais suplentes no Chelsea, Manchester United e Arsenal, respetivamente, e Johnstone, titular no West Brom, expira contrato no verão, daí estar também sob consideração.

Os guardiões do Man. United e Chelsea são os alvos que mais entusiasmo despertam, com Henderson a ter estado perto de ingressar nos geordies no mercado de inverno. O negócio envolvia uma troca direta com Dubravska , mas o guarda-redes eslovaco recusou ser suplente de De Gea, pondo fim às negociações na altura. No entanto, o internacional inglês continuará interessado em reforçar o Newcastle.

Já Kepa é visto como um negócio mais difícil de concretizar, tendo em conta os 80 milhões de euros pagos pelo Chelsea pela contratação do espanhol ao Athletic de Bilbau, em 2018. Caso o Newcastle se decida pela vinda do guardião de 27 anos, a abordagem planeada será a de um empréstimo.

A publicação garante ainda que os médios Kalvin Phillips, do Leeds e Yves Bissouma, do Brighton, assim como Moussa Diaby, extremo do Bayer Leverkusen e Brennan Johnson, criativo do Nottingham Forest, estão na lista de compras do clube inglês, adquirido recentemente por um consórcio saudita.