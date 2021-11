Newcastle promete investir no mercado de inverno: "Estamos a preparar-nos"

Amanda Staveley admite que janeiro não é a altura ideal para garantir reforços, mas vinca que o clube não tem outra alternativa.

Com apenas cinco pontos em 11 jornadas da Premier League, e sem qualquer triunfo alcançado na prova, o Newcastle prepara-se para atacar o mercado de inverno à procura de reforços que ajudem a equipa a sair da difícil situação em que se encontra.

"Estamos a preparar-nos para a janela de inverno. Normalmente, não é um mercado no qual gostaríamos muito de investir, porque não é onde se consegue as melhores operações, mas é algo importante neste momento", afirmou Amanda Staveley, acionista minoritária do clube inglês, recentemente adquirido por um consórcio saudita.

"Teria sido uma decisão fácil não comprar o clube agora e esperar pelo Natal para ver em que posição ficava. Teria sido mais seguro, mas não queríamos isso. Tínhamos de assumir o risco", afirmou ainda aos meios do clube, elogiando Eddie Howe, sucessor de Steve Bruce no comando técnico.

"Precisávamos de alguém que não tivesse medo de descer. Ele teve um impacto muito grande no Bournemouth", indicou, destacando os feitos alcançados [venceu um Championship, segundo escalão inglês]. "É simples ganhar um título com muito dinheiro, grandes infraestruturas e muita gente, mas quando estás limitado é que o talento emerge de verdade", apontou.