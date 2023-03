Newcastle prestes a roubar caça-talentos ao Manchester City

Paul Mclaren deve ser o novo chief scout dos mais jovens em St James Park, de acordo com a informação avançada pelo jornalista Fabrizio Romano

O Newcastle quer continuar a crescer no futebol inglês e a aproximar-se do big-six. Agora, os finalistas vencidos da Taça da Liga poderão estar prestes a garantir o caça-talentos do Manchester City.

De acordo com Fabrizio Romano, Paul Mclaren deve ser o novo chief scout dos mais jovens em St James Park. A transferência deve ficar consumada a partir do próximo verão, com o observador a abandonar o Etihad.

Recorde-se que o Newcastle foi adquirido por um consórcio saudita, no ano de 2021. O clube de St James Park passou a ser, desde então, um dos mais poderosos emblemas ingleses a nível financeiro.