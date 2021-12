Newcastle: o primeiro reforço a confirmar e outros três nomes apontados

Novo-rico do futebol inglês tem dinheiro e necessidade de reforçar o plantel.

Falar de notícias e rumores de mercado é necessariamente mencionar o Newcastle, novo-rico do futebol inglês que está em crise e à procura de reforços em janeiro. Segundo o jornal "Telegraph", Kieran Trippier, atualmente ao serviço do Atlético, será a primeira cara nova, a ser confirmada, ao que tudo indica, na próxima semana.

O lateral internacional inglês de 31 anos há muito que é associado aos magpies. Formado no Manchester City, passou por Barnsley, Burnley e Tottenham, antes de rumar à capital espanhola em 2019/20.

Outros nomes são mencionados como estando na lista de aquisições. Lloyd Kelly é um deles. É um central/lateral-esquerdo de 23 anos que joga no Bournemouth, do segundo escalão inglês. De referir ainda Joe Rodon, central com pouco espaço no Tottenham, e Sven Botman, outra opção para o eixo defensivo, que joga no Lille. Um avançado também estará nos planos.

O Newcastle está a viver uma temporada muito difícil dentro de campo, ocupando atualmente o penúltimo lugar da Premier League.