"Newcastle? Não há motivos para preocupação, decidi ficar e estou muito feliz"

Rafa Benítez descarta o regresso a um clube que bem conhece e agora a pensar em altos voos.

Atualmente no comando do Everton, Rafa Benítez colocou este sábado um ponto final nos rumores que indicavam um possível regresso ao banco do Newcastle, que procura novo treinador depois da entrada dos novos e milionários proprietários.

"É uma questão delicada. Tenho uma relação muito boa com os adeptos do Newcastle, com a cidade, com toda a gente. Não é justo falar demasiado sobre isso. Agora sou treinador do Everton", disse.

O espanhol admitiu que muitos amigos "fizeram a mesma pergunta" e recebeu "muitas mensagens", assegurando aos adeptos, todavia, que o futuro será mesmo no Everton. "Desde o primeiro dia, falei com a direção do Everton. Não há motivos para preocupação sobre isso, porque decidi ficar aqui, estou muito feliz. tento melhorar tudo o que posso aqui, cumprir a minha palavra e continuar a trabalhar", vincou.

Benítez, 61 anos, orientou o Newcastle entre 2015/16 e 2018/19.