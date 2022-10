Newcastle fez seis substituições e não cometeu ilegalidade: veja o porquê

Triunfo por 4-0 sobre o Aston Villa marcado por decisão pouco usual de Eddie Howe. Premier League contempla medida em casos concretos

O encontro entre o Newcastle e o Aston Villa não ficou apenas marcado pela goleada da equipa de Eddie Howe por 4-0. Em St James Park, o conjunto caseiro fez seis substituições, mas não será castigado por isso.

De acordo com o "The Sun", se uma das equipas for obrigada a mexer devido uma pancada na cabeça de um jogador, a outra recebe, automaticamente, uma substituição extra. Precisamente, Emi Martínez saiu no Aston Villa devido a essa situação, o que possibilitou a tal sexta mudança no Newcastle.

Jacob Murphy, Matt Targett, Lascelles, Shelvey, Saint-Maximin e Chris Wood entraram no Newcastle, mas, como se referiu, o clube cumpriu as regras.