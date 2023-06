Newcastle faz proposta choruda por médio do Inter de Milão

Nicolò Barella pode render 50 milhões de euros ao finalista da Champions

O Inter perdeu há dias a final da Liga dos Campeões, mas o trajeto da equipa colocou muitos jogadores no radar da poderosa Premier League. Nicolò Barella pode render aos italianos 50 milhões de euros.

De acordo com o The Telegraph, o Newcastle está muito perto de conseguir a contratação do médio do Inter e da seleção de Itália.

Barella, de 26 anos, tem contrato até 2026.