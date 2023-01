Newcastle escorrega e os rivais de Manchester podem ficar mais longe

Newcastle empata a zero e pode deixar fugir City e United.

O Newcastle perdeu, este sábado, a oportunidade de fugir no terceiro lugar e de ficar mais perto do Manchester City, segundo, após um nulo na receção ao Crystal Palace, na 21.ª jornada da Liga inglesa.

No norte de Inglaterra, o Newcastle ficou a zero perante o 12.º posicionado da Premier League e passou a somar 39 pontos, igualando o Manchester United no terceiro posto, embora os red devils ainda atuem nesta ronda, no domingo, no terreno do líder Arsenal.

A equipa de Eddie Howe pode igualmente deixar fugir o Manchester City, com 42 pontos, com os citizens a receberem também no domingo o Wolverhampton.

Os magpies falharam a segunda vitória seguida na Premier League, mas já não sofrem golos há nove jogos, desde 06 de novembro do ano passado, em todas as competições.

Num duelo entre históricos e esta época aflitos, o West Ham, com um bis de Bowen, venceu por 2-0 na receção ao Everton, com a formação de Liverpool cada vez mais em apuros na classificação.

O West Ham saltou para o 15.º posto com 18 pontos, enquanto o Everton, que teve Rúben Vinagre como suplente não utilizado, está no penúltimo lugar, com 15.

Noutro duelo entre equipas que lutam pela manutenção, Bournemouth e Nottingham Forest empataram a um golo, enquanto o Leicester City, igualmente a tentar permanecer na Premier League, complicou em casa as aspirações europeias do surpreendente Brighton (2-2).

O Brighton segue no sexto posto, com 31 pontos, e falou a aproximação ao Tottenham, quinto com 33.

O Aston Villa foi ao campo do Southampton, último classificado, vencer por 1-0, mas para a história ficou a "invasão" durante a partida de um drone, que levou mesmo o árbitro a parar o jogo e a mandar os jogadores regressarem aos balneários durante algum tempo, quando estavam decorridos 42 minutos.