Newcastle empresta avançado ao Nothingham Forest

Redação com Lusa

Newcastle empresta avançado Chris Wood ao Nothingham Forest até final da época

Chris Wood vai jogar pelo Nothingham Forest até ao final da temporada, proveniente do Newcastle, um empréstimo que incluiu a compra obrigatória.

"O Nottingham Forest tem o prazer de anunciar a contratação de Chris Wood, do Newcastle United. O atacante chega por empréstimo até o final da temporada, com uma obrigação da transferência se tornar definitiva até ao verão de 2024", escreveu o Forest, no sítio oficial na Internet.

Citado pelo atual 13.º colocado da Premier League, Wood, 70 vezes internacional pelo seu país, falou da grandeza do clube, que "está a caminhar da direção certa".

"É uma sensação ótima e estou muito agradecido por estar aqui. O Nottingham Forest é um grande clube que enfrentei várias vezes, mas agora é bom poder vestir a camisa vermelha e lutar pelo clube. É um projeto que está a caminhar na direção certa e é um clube que olha para cima", manifestou o ponta de lança, de 31 anos, que vai ser colega de equipa do português Cafú.

Na presente época, anotou três golos em 21 encontros oficiais pelos magpies.