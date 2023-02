Newcastle empata, mas já vai em 17 jogos sem qualquer derrota

Empate a um bola o terreno do Bournemouth.

O Newcastle alargou para 17 o número de jogos sem perder na Premier League, com um empate 1-1 em casa do Bournemouth, para a 23.ª jornada da Liga inglesa de futebol, liderada pelo Arsenal.

Apesar de mais rematador e com mais posse de bola, o Newcastle, que alargou para 17 o número de jogos sem perder no campeonato inglês, não foi além de um empate 1-1 no regresso do seu treinador Edward Howe a casa da sua antiga equipa.

O Bournemouth, na luta pela permanência, chegou à vantagem pelo argentino Marcos Seresi (1-0), aos 30 minutos, e o Newcastle empatou pelo paraguaio Miguel Almirón (1-1), aos 45+2, mantendo o quarto lugar, a 10 pontos do líder Arsenal.

O Newcastle, que na próxima jornada recebe o Liverpool, desperdiçou ainda a oportunidade de se afastar ainda mais do Tottenham, atual quinto classificado, com menos dois pontos, que foi goleado por 4-1 em casa do Leicester.

O Arsenal empatou 1-1 com o Brentford, naquele que foi o segundo jogo consecutivo sem vencer, e pode permitir a aproximação do campeão Manchester City à liderança da prova.

Depois de na semana passada terem perdido com o Everton, os gunners voltaram a perder pontos, e seguem agora com seis pontos da vantagem sobre o Manchester City, que é segundo e que no domingo recebe o Aston Villa.

No estádio Emirates, a equipa da casa inaugurou o marcador aos 66 minutos, por intermédio do belga Leandro Trossard, que entrou em jogo quatro minutos antes, tendo o Brentdord empatado a partida aos 74, com um golo de Toney.

O português Fábio Vieira foi chamado ao jogo pelo técnico do Arsenal, Mikel Arteta, aos 81 minutos, para o lugar do suíço Granit Xhaka.

A jogar em casa, o Leicester venceu o Tottenham por 4-1, após ter estado a perder por 1-0, depois do uruguaio Betancur ter marcado para os "Spurs" aos 14 minutos.

No primeiro jogo do espanhol Pedro Porro como titular, depois de se ter transferido do Sporting, o Tottenham, que na semana passada venceu o campeão Manchester City, viu o adversário chegar ao intervalo a vencer por 3-1.

O senegalês Mendy, aos 23 minutos, James Madison, aos 25, e Kelechi Iheanacho nos descontos do primeiro tempo (45+4), e Barnes (81) foram os autores dos golos do Leicester, que segue no 13.º lugar, com 24 pontos, num jogo em que o português Ricardo Pereira entrou aos 88, após mais de seis meses de ausência.

O Tottenham mantém-se na quinta posição, com mais quatro pontos do que o Brighton, sexto, que hoje empatou 1-1 na visita ao Crystal Palace.

Com cinco portugueses no onze titular, o Wolverhampton venceu por 2-1 no terreno do Southampton, tendo jogado reduzido a 10 desde os 27 minutos, devido à expulsão de Lemina, que aconteceu pouco depois de Carlos Alcaraz ter marcado para a equipa da casa (24).

Além do guarda-redes José Sá foram titulares na equipa de Julen Lopetegui os portugueses Matheus Nunes, Ruben Neves, Nelson Semedo, e João Moutinho, rendido aos 46 minutos por Traore.

O Wolverhampton empatou a partida com um autogolo de Jan Bednarek (73) e chegou à vitória com um tento de João Gomes (87), chamado ao jogo aos 70 minutos para render Matheus Nunes.

O Fulham, com o português João Palhinha a titular, recebeu e venceu o Nottingham Forest por 2-0, com golos de Willian, aos 17 minutos, e Solomon, aos 88.