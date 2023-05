Newcastle disposto a investir no ataque: para além de Félix, um nome sonante

Sadio Mané na mira do clube de St James Park. Milhões da entrada na Champions podem ajudar o clube a investir ainda mais

Num lugar privilegiado para poder conseguir o apuramento para a próxima Liga dos Campeões, o Newcastle promete investir forte no próximo defeso. O clube inglês, associado a João Félix, está também de olho numa antiga figura da Premier League.

De acordo com o jornal Mirror, Sadio Mané pode regressar aos relvados ingleses através do St James Park. Com pouco espaço de manobra no Bayern depois da polémica com Sané, o antigo jogador do Liverpool interessa a Eddie Howe e companhia.

Recorde-se que, nesta quarta-feira, a Marca noticiou que o atual terceiro classificado da Premier League estaria disposto a chegar aos milhões que o Atlético de Madrid pretende por João Félix, com o internacional português a surgir interessado na possibilidade.

Sadio Mané leva 12 golos e seis assistências na época de estreia pelo Bayern de Munique. No entanto, desde o regresso pós Mundial, o antigo jogador do Liverpool soma apenas um par de assistências e um só tento.