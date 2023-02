Newcastle corre por prémio chorudo: administração dá 10 vezes mais do que a Taça da Liga

"Magpies" defrontam no domingo o Manchester United na final da Taça da Liga inglesa.

O plantel do Newcastle irá receber um prémio de um milhão de libras (cerca de 1,1 milhões de euros) em caso de vitória na final da Taça da Liga, no domingo (16h30), diante do Manchester United.

O bónus, concedido pela administração saudita que detém o clube, é dez vezes maior do que o prémio oficial para a equipa vencedora da competição: 100 mil libras (cerca de 113 mil euros), com o finalista vencido a receber metade.

A quantia será distribuída pelos jogadores comandados por Eddie Howe segundo uma fórmula complexa que envolve a quantidade de jogos e minutos feitos por cada um na prova.