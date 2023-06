Newcastle contrata avançado na Dinamarca e empresta-o ao Feyenoord

O gambiano Yankuba Minteh, de 18 anos, jogará uma época, pelo menos, nos Países Baixos

O Newcastle anunciou a contratação da jovem promessa da Gâmbia Yankuba Minteh, do Odense (Dinamarca).

Contudo, o avançado jogará em 2023/24 emprestado no Feyenoord.

Com 18 anos, esta época atuou 17 vezes na equipa principal do Odense, marcando quatro golos e fazendo seis assistências.

✍️ #NUFC have completed a deal to sign Yankuba Minteh from Danish side Odense Boldklub, subject to approval.



The 18-year-old Gambia forward will officially complete his move to the Magpies on 1st July 2023 before immediately joining Feyenoord on loan for the 2023/24 season. - Newcastle United FC (@NUFC) June 12, 2023