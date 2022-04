Newcastle continua a vencer na Premier League

Depois dos resultados desta quarta-feira, o Manchester City recuperou a liderança com 77 pontos

O Newcastle recebeu e venceu o Crystal Palace por 1-0, graças a um golo do avançado paraguaio Miguel Almiron, em jogo em atraso da 30ª jornada da Premier League, enquanto o Everton-Leicester, também em atraso, mas relativo à 18.ª ronda, terminou com um empate a um golo, com a equipa visitante a adiantar-se aos cinco minutos, por Harvey Barnes, e os toffees a empatarem pelo internacional brasileiro Richarlison, aos 90+2.

Depois dos resultados desta quarta-feira, o Manchester City recuperou a liderança com 77 pontos (32 jogos), seguido do Liverpool, com 76 (32), do Chelsea, com 62 (31), do Tottenham e do Arsenal, ambos com 57 (32), em quarto e quinto lugares, respetivamente.

O Leicester segue em nono lugar, com 41 pontos (31 jogos), seguido do Brighton e do Newcastle, ambos com 40 (33), enquanto o Crystal Palace é 14º, com 37 (32).