Newcastle coloca um prazo para chegar ao título em Inglaterra

Garantia dada por Amanda Staveley, empresária que passa a deter 10% do clube

Com a venda milionária a um fundo saudita e com o fim do reinado de Mike Ashley, muito criticado por quase todos em St James Park durante os últimos tempos, o Newcastle vive horas de esperança e Amanda Staveley, empresária que participou no negócio, já olha para o futuro e para os títulos.

"Sim, o nosso plano é conseguir o título num prazo de cinco/dez anos. Estamos orgulhosos de fazer parte da Premier League. É uma liga incrivelmente competitiva, que nós adoramos. O futebol da Premier League é o melhor do mundo, e o Newcastle United é a melhor equipa do mundo. Receber troféus significa paciência, investimento, tempo. Queremos que todos trabalhem connosco para construir o clube para o que ele precisa de ser", afirmou a detentora de 10% do clube, em entrevista à Sky Sports.

Staveley não confirmou ainda se o lugar de Steve Bruce como treinador está em risco. O experiente técnico tem sido muito criticado neste início de época. "Apoiamos muito o Steve Bruce, e já falámos com ele. O que vamos fazer não é falar sobre treinadores ou que grandes contratações que possamos fazer. Vamos fazer uma avaliação através das operações do futebol, também do lado comercial, e voltar e tomar algumas decisões no futuro", afirmou.