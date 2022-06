Newcastle chega a acordo com Lille por central cobiçado pelo Milan

Sven Botman vai ser reforço dos magpies

O Newcastle chegou a acordo com o Lille para a transferência do central Sven Botman, que também estava nas cogitações do Milan mas vai mesmo rumar à Premier League.

De acordo com Fabrizio Romano, o Newcastle vai pagar 37 milhões de euros, mais variáveis, pelo central de 22 anos depois de ter conseguido, à terceira tentativa, convencer os responsáveis do clube francês a abrirem mão do internacional sub-21 neerlandês.

Formado no Ajax, Botman foi comprado pelo Lille no verão de 2020, após ter sido emprestado pela equipa de Amesterdão, onde nunca chegou a jogar na equipa principal, aos compatriotas do Heerenveen.