Newcastle chega a acordo e garante mais um reforço de inverno

O Newcastle assegurou a contratação de Dan Burn, central do Brighton, assegura Sky Sports.

Depois das contratações de Kieran Trippier, lateral ex- Atlético de Madrid, Chris Wood, avançado ex-Burnley, e Bruno Guimarães, criativo do Lyon, o Newcastle chegou a acordo com o Brighton para a transferência do central Dan Burn.

De acordo com a Sky Sports, os magpies vão pagar 15 milhões pela vinda do defesa inglês de 29 anos, após abordagens por Sven Botman, do Lille, Diego Carlos, do Sevilha e Benoit Badiashile, do Mónaco, terem colapsado neste mercado de inverno.

Dan Burn, defesa esquerdino, vai fazer dupla com Jamal Lascelles no centro da defesa dos geordies. Esta época, fez um golo em 16 jogos ao serviço do Brighton.