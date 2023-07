Newcastle apresenta proposta choruda por estrela do Nápoles

O fundo de investimento público saudita que detém os magpies terá apresentado uma oferta de 95 milhões de euros por Khvicha Kvaratskhelia, eleito o melhor jogador da época na Serie A.

Depois de ter investido 64 milhões de euros na contratação de Sandro Tonalli ao Milan, o Newcastle prepara-se para voltar a "pescar" na Serie A, tendo na mira Khvicha Kvaratskhelia, extremo que foi eleito o melhor jogador do campeonato italiano na última época.

De acordo com a imprensa saudita, o fundo de investimento estatal (PIF) que detém os magpies apresentou uma proposta de 95 milhões de euros (ME) pelo extremo georgiano, de 22 anos, que foi contratado na época passada aos compatriotas do Dínamo Batumi por 11,5 ME.

Kvaratskhelia foi a grande surpresa da Serie A em 2022/23, apontando 14 golos e as mesmas assistências em 43 jogos pelo Nápoles, que conquistou o terceiro título italiano da sua história, 33 anos depois do último.

Recorde-se que o Newcastle terminou a passada edição da Premier League no quarto lugar, assegurando um lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões.