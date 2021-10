Newcastle aponta a Zidane, mas treinador parece só pensar "em dois destinos"

Zinedine Zidane, antigo treinador do Real Madrid

Treinador está sem clube após ter deixado o Real Madrid, em maio.

Zinedine Zidane deixou o comando técnico do Real Madrid em maio, cargo agora ocupado por Carlo Ancelotti. A verdade é que o treinador francês tem sido sucessivamente apontado a vários clubes e o mais recente é mesmo o Newcastle, que tem novos proprietários e um novo projeto de milhões em mãos.

De acordo com o jornal "Mirror", o emblema inglês terá contactado o técnico para substituir Steve Bruce e liderar o ambicioso projeto pensado para o clube. No entanto, a possibilidade parece "bastante improvável", escreve o diário desportivo espanhol "As".

Segundo o jornal espanhol, Zidane "não é seduzido por projetos deste tipo. "banhados" a ouro, e só pensa em dois destinos: seleção francesa e Juventus".

Ainda de acordo com a Imprensa desportiva estrangeira, Zidane não terá sido o primeiro treinador a recusar a liderança do projeto: Brendan Rodgers (treinador do Leicester) e Antonio Conte (atualmente sem clube), por exemplo, terão negado assumir o cargo.