Newcastle aponta a dupla e muitos milhões na última semana de mercado

Diego Carlos e Lingard são alvos para estes últimos dias de reabertura do defeso

O Newcastle promete ser um dos grandes animadores dos últimos dias do mercado de janeiro. O novo milionário do futebol inglês estuda as contratações de Lingard e Diego Carlos, com muitos milhões preparados no bolso.

Segundo o Daily Mirror, o médio ofensivo do Manchester United continua a ser um grande objetivo e as negociações vão intensificar-se nos próximos dias. Tal como Van de Beek, que foi associado a uma ida para St James Park, também Lingard está tapado por Bruno Fernandes em Old Trafford.

Quanto a Diego Carlos, central do Sevilha, é também um objetivo, uma vez que o clube quer fortalecer a sua defesa, no sentido de abandonar os lugares de descida. O Sevilha espera uma proposta alta e o jornal Marca já noticiou valores perto dos 55 milhões.

Recorde-se que o Newcastle já contratou Chris Wood, avançado, e Kieran Trippier, lateral direito.