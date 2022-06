Newcastle adquire Targett em definitivo por 15 milhões de euros

O negócio foi oficializado na quarta-feira e o lateral-esquerdo não escondeu o entusiasmo por continuar nos "magpies".

Cedido pelo Aston Villa ao Newcastle na segunda metade desta temporada, Targett impressionou os responsáveis dos "magpies" ao ponto destes terem desembolsado 15 milhões de euros para o adquirir em definitivo.

O negócio foi oficializado na quarta-feira e o lateral-esquerdo não escondeu o entusiasmo por continuar no Newcastle.

"Estou no céu. Passei seis meses ótimos no clube e é muito bom ficar por cá", afirmou aos meios oficiais de comunicação do clube.

Leia também Benfica Liverpool acerta Darwin. Os pormenores da negociação Liverpool e Benfica negoceiam a transferência do ponta de lança, que está iminente e pode ficar fechada nos próximos dias. Britânicos oferecem 80 milhões de euros mais 20 por objetivos