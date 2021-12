Newcastle "acelera" por alvo já conhecido: mais alto salário do plantel em cima da mesa

Em Inglaterra afirmam que o Newcastle está a tentar a contratação do jogador do Atlético de Madrid já para o mercado de transferências de janeiro.

Já não é novo o alegado interesse do Newcastle em Kieran Trippier, do Atlético de Madrid, e o jornalista espanhol Guillem Balagué, em declarações à "BBC Radio" em novembro, afirmou mesmo ter escutado "de fontes do Atlético de Madrid" que o Newcastle estaria "realmente interessado" e que haviam começado "as negociações com o seu agente".

Agora, em Inglaterra garantem que o clube quer acelerar o processo. De acordo com o "TalkSport", o jogador pretende regressar ao país no qual representou, entre outros, Tottenham e Burnley, podendo até haver uma mudança já em janeiro.

Ainda segundo as mesmas informações, o Newcastle estará a oferecer ao defesa-direito aquele que seria o melhor salário do plantel: algo como nove milhões de euros.