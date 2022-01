Newcastle a pensar em Balotelli? Turcos dizem que sim

Avançado do Adana Demirspor no radar do novo milionário do futebol inglês, segundo o presidente do clube turco

Mario Balotelli, internacional italiano de 31 anos, pode vir a ser o novo objetivo do Newcastle para o ataque. Segundo o presidente do Adana Demirspor, os ingleses estudam mesmo a possibilidade de contratar o jogador, que, no entanto, ainda não recebeu proposta.

"Newcastle estava a considerar contratar Balotelli, mas até agora ainda não fizeram uma oferta oficial. Há uma cláusula de saída no seu contrato. Mas não posso revelar o montante dessa cláusula", explicou Murat Sanncak.

Mario Balotelli, antigo jogador de Inter, Milan, Manchester City, entre outros, está a viver a época mais concretizadora dos últimos anos, com oito golos marcados pelo Adana Demirspor, e um eventual regresso à seleção italiana já foi abordado por atleta e Mancini, selecionador.