Newcastle a ferro e fogo: não há vitórias e dois jogadores pegaram-se

Dois companheiros de equipa desentenderam-se após o encontro com o Tottenham, segunda a imprensa inglesa.

O Newcastle sonha com altos voos depois de ter sido comprado por novos proprietários, mas a realidade atual é bem complicada. A equipa continua sem vencer na atual edição da Premier League e depois da derrota caseira (2-3) frente ao Tottenham, domingo passado, houve mosquitos por cordas no balneário.

Segunda conta o jornal "Daily Mail", o capitão Jamaal Lascelles e Isaac Hayden tiverem de ser separados no balneário depois do duelo da oitava jornada. A publicação descreve que os dois companheiros desentenderam-se e empurraram-se mutuamente ainda no túnel de acesso aos balneários, tendo sido necessária a intervenção de outros jogadores para que o episódio não ganhasse outros contornos.

A formação orientada por Steve Bruce, treinador que estará a prazo, soma apenas três pontos em oito jornadas e ocupa o penúltimo lugar do campeonato inglês.