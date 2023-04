Newcaste atropela Tottenham e sobe provisoriamente ao terceiro lugar

Magpies marcaram cinco golos nos primeiros 21 minutos.

O Newcastle atropelou este domingo o Tottenham por 6-1, num jogo da Premier League em que os magpies já venciam com uma mão cheia de golos aos 21 minutos, o segundo registo mais alto em tão poucos minutos.

Na Premier League, apenas o Manchester City goleava um adversário por números idênticos, no caso o Watford, num jogo disputado em setembro de 2019 em que a equipa de Pep Guardiola vencia por 5-0 aos 18 minutos e que terminaria com uma goleada de 8-0.

O jogo de hoje em St. James Park colocava frente a frente duas equipas separadas por três pontos no campeonato, com o Newcastle então em quarto e o Tottenham em quinto, em luta acesa pelos lugares de acesso à Liga dos Campeões.

Um cenário que não fazia antever o descalabro que se seguiria da parte dos spurs, equipa que viu sair António Conte no final de março, mas que, nas mãos do adjunto Cristian Stellini, continua demasiado inconsistente.

No taco a taco de hoje, o pesadelo consumou-se com a aposta do Tottenham numa linha de quatro defesas, esfrangalhada logo nos primeiros minutos, com golos de Jacob Murphy, aos dois e nove minutos, e Joelinton, aos seis.

O sueco Alexander Isak agravou a situação ainda com o cronómetro longe do intervalo, com um 'bis' a elevar para os cinco golos, aos 19 e 21 minutos.

Ao intervalo, o guarda-redes Hugo Lloris saiu no Tottenham, com a imprensa a adiantar que foi por questões físicas, num jogo em que Harry Kane ainda reduziu para 5-1, aos 49 minutos, e o Newcastle elevou para 6-1, pelo suplente Callum Wilson, aos 67.

A vitória coloca o Newcastle em terceiro, com os mesmos 59 pontos do Manchester United, quarto, mas mais um jogo disputado.

O Tottenham segue em quinto lugar, fora da zona de Champions, com 53 e mais dois jogos do que o United e um do que o Newcastle.

Em outro jogo da 32.ª jornada na Liga Inglesa, a tarde foi igualmente de muitos golos, com os londrinos do West Ham a golearem fora o Bournemouth por 4-0, em duelo que permitiu aos hammers a ultrapassagem na classificação.

O West Ham sobe a 13.º, com 34 pontos, enquanto o Bournemouth, que vinha de duas vitórias - com Leicester e Tottenham -, numa fase da época em que conseguiu sair dos lugares mais abaixo, desce ao 15.º, com mais cinco pontos do que o Everton, em zona de descida.

A vitória do West Ham começou a desenhar-se cedo, com golos de Michail António, aos cinco, e Lucas Paquetá, aos 12, e pouco antes do intervalo, aos 43, por Declan Rice, enquanto na segunda metade foi Fornals, com um golo à escorpião, de calcanhar com a bola nas suas costas, a fazer o 4-0, aos 72.

A 32.ª ronda só fica concluída com os jogos Brighton-Manchester City e Manchester United-Chelsea, na segunda e terça-feira, respetivamente.