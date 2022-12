New York Cosmos "chora a morte do ícone do desporto Pelé"

Antigo astro brasileiro representou o clube norte-americano na carreira.

O clube de futebol norte-americano do New York Cosmos, que Pelé representou entre 1975 e 1977, lamentou esta quinta-feira a sua morte, aos 82 anos, considerando que ajudou a popularizar a modalidade nos Estados Unidos.

"A família dos New York Cosmos, do passado e presente, chora a morte do ícone do desporto Pelé. Em 1975, Pelé juntou-se ao New York Cosmos e ajudou a popularizar o futebol nos Estados Unidos", refere o clube, que Pelé representou durante três épocas, em comunicado.

O clube destacou o papel do brasileiro Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, no crescimento do futebol no país e lembrou alguns momentos marcantes, como o hat-trick que efetuou em 1977 para vencer a extinta Taça NASL.

"Durante três temporadas com o Cosmos, Pelé ajudou a transformar a paisagem doméstica do desporto. Onde antes havia diamantes de basebol, passou a haver campos de futebol. O Cosmos e o seu Rei não só começaram uma revolução desportiva na América, como também viajaram pelo mundo para divulgar o Evangelho do Jogo Bonito, representando a cidade mais global do mundo no jogo global", salienta.

O clube, o único que Pelé representou para além do Santos, lembrou a despedida efetuada em 1977, num jogo em que alinhou uma parte para cada destas equipas.

Pelé, nascido em 23 de outubro de 1940 na cidade Três Corações, em Minas Gerais, foi o único futebolista três vezes campeão do mundo, em 1958, 1962 e 1970, marcou 77 golos nas 92 internacionalizações pela seleção brasileira, tendo alinhado pelo clube brasileiro Santos e pelos norte-americanos

Foi ainda ministro do Desporto no governo de Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 e 1998 e eleito o desportista do século pelo Comité Olímpico internacional (1999) e futebolista do século pela FIFA (2000).