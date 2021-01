Nevões em Espanha ameaçam jogos de La Liga

Nevões em Espanha colocam em risco jogos da La Liga.

Nevões como há muito não se viam, em particular na região de Madrid, ameaçam a realização de alguns jogos de La Liga agendados para este fim de semana. Praticamente todas as regiões do país vizinho estão sob alerta vermelho devido ao mau tempo provocado pela depressão Filomena que trouxe uma massa de ar frio, proveniente das regiões polares, até à Península Ibérica, registando-se temperaturas negativas recorde em algumas zonas.

Madrid acordou hoje debaixo de um manto branco de neve e o Atlético de Madrid viu-se mesmo impedido de treinar nos relvados do seu centro em Majadahonda. Assim, o plantel às ordens de Diego Simeone teve que exercitar-se no ginásio. Sobre o mau tempo, o técnico assumiu: Ontem pudemos treinar com frio e neve e preparar o jogo [receção ao At. Bilbau]. Hoje não foi possível e tivemos de encontrar uma alternativa para tentar chegar na melhor condição possível à partida [amanhã às 15h15]." Apesar de tudo, os responsáveis do Atlético confiam que o relvado do Estádio Wanda Metropolitano estará em condições de receber o encontro de amanhã à tarde, como, de resto, contou Simeone: "O relvado estará nas melhores condições possíveis."

No centro de treinos do Real Madrid, em Valdebebas, mais perto da capital espanhola, a equipa merengue conseguiu treinar-se, mesmo debaixo de neve e preparou a deslocação de amanhã a Pamplona, para enfrentar o Osasuna. Nesta cidade de Navarra, a previsão meteorológica para a hora do jogo de amanhã, 21h00 locais, é de temperaturas negativas e queda de neve, em especial de manhã e tarde, o que poderá forçar ao adiamento do jogo para domingo. Ainda assim, Zidane comentou: "Não sabemos o que vai suceder. Viajamos esta tarde e vamos preparar o jogo, como sempre. Será seguramente um desafio diferente por tudo o que está a acontecer. Mas se pudermos jogar, vamos jogar."