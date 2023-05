Neville recorda festejos do Arsenal: "Ninguém precisa que se aumente a ansiedade..."

Depois de o Arsenal ter entregado praticamente o título da Premier League ao Manchester City no fim de semana, o antigo internacional inglês criticou o facto de o lateral ucraniano ter festejado uma vitória sobre o Bournemouth junto de alguns adeptos dos gunners, que lideravam na altura o campeonato.

Gary Neville, antigo internacional inglês e atual comentador desportivo, analisou no domingo a derrota do Arsenal frente ao Brighton (0-3), que praticamente entregou o título da Premier League ao Manchester City, que só precisa de mais uma vitória para celebrar o tricampeonato.

Em direto para o Monday Night Football, o antigo defesa recordou um festejo de Oleksandr Zinchenko, lateral esquerdo dos gunners, junto de alguns adeptos após uma vitória sobre o Bournemouth (3-2), em março, quando lideravam a prova, considerando que esse tipo de momentos aumentou a pressão sobre a equipa.

"Eu olho para coisas pequenas e que podem ser um pouco duras. Zinchenko a celebrar no exterior com os adeptos uma hora depois do Bournemouth, a gritar... Tu queres que os teus líderes da equipa, pessoas que já estiveram naquele lugar, mostrem compostura dentro do balneário e que acalmem toda a gente. Ninguém precisa que se aumente a ansiedade e as emoções...", defendeu.

Essas declarações valeram algumas críticas nas redes sociais a Neville, que não deixou de responder a um comentário de um adepto, reforçando o mesmo discurso: "Se ele buzinou com 15 jogos por disputar depois de vencer o Bournemouth e festejou com seis jogos a faltar frente ao último classificado [Southampton], eu só imagino o que aconteceu atrás da cortina. Eu já vi isto a acontecer no passado com equipas emotivas! A experiência de que falo não é só por causa de vencer títulos! Eu também perdi quatro ou cinco corridas por títulos e algumas emoções não são positivas para um grupo, mesmo que pareçam", escreveu Neville.

No domingo (16h00), o Manchester City vai receber o Chelsea, num jogo da 37.ª jornada da Premier League em que o título inglês poderá ficar decidido.

Leia também Internacional Jantar de Haaland não abriu o apetite aos adeptos: "Parecem fezes..." Após ter marcado o seu 52.º golo da época na vitória do Manchester City frente ao Everton, o avançado norueguês mostrou a sua refeição nas redes sociais, com muitos adeptos a terem sido surpreendidos pelo aspeto pouco apetecível.