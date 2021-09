Neville não acredita num United campeão: "Já disse quando ganhavam e Ronaldo marcou..."

Fotografia: Gary Neville, antigo jogador do Manchester United

Antigo lateral e atual comentador explicou o ponto de vista no seu podcast

Depois de um início prometedor, o Manchester United tem vivido dias de alguma inconsistência e resultados pouco satisfatórios, logo em casa, no Teatro dos Sonhos. Gary Neville, antigo lateral do clube, não acredita no título.

"Eu já disse isto quando eles ganhavam, mesmo quando o Ronaldo marcou: não jogam suficientemente bem como equipa para vencerem o campeonato. Não jogam bem como equipa", afirmou o antigo internacional inglês, no seu próprio podcast, transmitido pela Sky Sports.

Gary Neville continuou com as críticas, comparando o Manchester United com os outros três clubes apontados à luta pelo título inglês em 2021/2022.

"Olho para o Chelsea, para o Liverpool e para o Manchester City e vejo equipas. Jogam como equipa. O Ole tem de tornar o United numa equipa", explicou.