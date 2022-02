Neuer vai desfalcar o Bayern "nas próximas semanas" devido a cirurgia

Guardião germânico, dono da baliza do emblema bávaro, será ausência nos próximos jogos do líder da Bundesliga

Manuel Neuer, guarda-redes internacional alemão do Bayern Munique, foi operado este domingo a um joelho e vai estar de baixa "nas próximas semanas", anunciou o clube bávaro, sem precisar a duração da ausência.

"Todos, no clube e na equipa, desejam uma boa e rápida recuperação ao Manuel e temos a certeza de que estará de volta em pleno", declarou o diretor desportivo do Bayern, Hasan Salihamidzic.

O guardião de 35 anos atuou no sábado durante todo o jogo em casa diante do Leipzig (3-2), contribuindo para a consolidação do primeiro posto destacado na Bundesliga, com mais nove pontos do que o Borussia Dortmund, segundo classificado.